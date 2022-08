von Katja Gloger In Deutschland verehrt, in Russland geächtet: Michail Gorbatschow veränderte den Lauf der Geschichte mit seinen Entscheidungen als Generalsekretär der Kommunistischen Partei und als Generalsekretär. Von der Geburt in einer Bauernhütte über den Aufstieg ins höchste Amt der Sowjetunion, die Verhandlungen mit Helmut Kohl – und sein Scheitern: sein Leben.

Am Ende, so kitschig es klingt, war es die Geschichte einer Liebe. Sie trug ihn durch sein Leben, das ein großes war und ein tragisches zugleich. Denn auf seine Frau Raissa hörte er stets, hielt Händchen, strahlte dabei wie ein pausbäckiger Pennäler. Ihren frühen Tod 1999 hatte er nie verwunden. Immerzu sprach er von ihr. Überlebensgroße Portraits in Öl und Dutzende Fotos von ihr hingen in seinem Bürotrakt am Leningrader Prospekt in Moskau, eines davon direkt hinter seinem Schreibtisch. So schaute sie bis zuletzt auf sein Treiben.