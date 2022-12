von Gregor Peter Schmitz sowie von Pinar Atalay Sie ist die Heldin des liberalen Amerika und ein Vorbild für Frauen weltweit. Jetzt verrät Michelle Obama, woher sie ihre Kraft zieht. Und gibt uns Rat in diesen Krisenzeiten. Ein Gespräch in Washington.

Als Barack Obama in zwei Präsidentschaftswahlkämpfen antrat, konnte er auf eine Geheimwaffe zurückgreifen. "The Closer" nannten seine engsten Berater diese Waffe, sie wurde sehr selektiv eingesetzt, nur wenn es richtig eng war in einem Wahlkreis, einem Bundesstaat. Ihr Name: Michelle Obama.

Trat sie auf den letzten Metern des Wahlkampf-Marathons noch einmal in einer Gegend öffentlich auf, standen danach die Zeichen ziemlich sicher auf Sieg – weil Michelle begeisterte, wo Barack vielleicht nur überzeugte. Sie machte den Sack zu.