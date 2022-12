Im Panzer spielen: Eine Mutter fotografiert ihren Sohn, der in einem Mini-Panzer fährt. Die Go Kart Bahn nennt sich "Tankodrome" und befindet sich im "Patriot Park" in Kubinka, westlich von Moskau. Ein Freizeitpark, der vom Verteidigungsministerium geführt wird und das russischen Militär feiert

Mehr