Was Pendler ganzjährig quält, ereilt aktuell auch die Ferienfahrer: Bahn-Frust. Im Miniatur Wunderland Hamburg, der größten Modelleisenbahn der Welt, scheint so etwas kein Thema. Die Gründer und Geschäftsführer Gerrit und Frederik Braun erzählen dem stern von ganz eigenen Herausforderungen in der Welt der ganz Kleinen.