von Katharina Kunert Nächtliche Chats, Berührungen im Klassenzimmer, sexuelle Gewalt: Fünf Betroffene berichten vom Missbrauch in und nach der Schule.

An einem Dezemberabend vor vielen Jahren ploppte eine Chatnachricht bei Marie* auf: "Was wünschst du dir zu Weihnachten?", fragte ihr Lehrer. Die beiden – er 51, sie 15 Jahre alt – schrieben sich zu dem Zeitpunkt schon länger über den Nachrichtendienst ICQ. "Sie müssen mir nichts schenken", antwortete Marie, doch Herr Bauer* blieb hartnäckig. Kurze Zeit später überreichte er ihr ein Buch. An den Titel erinnert sie sich heute nicht mehr, wenn sie von einer der schwierigsten Phasen ihres Lebens spricht. Nur, dass es nicht in Geschenkpapier eingewickelt war. Typisch Herr Bauer eben, dachte sie damals: locker, chaotisch, sehr engagiert.