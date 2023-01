von Katharina Kunert sowie von Johanna Jürgens Wenn der Lehrer die Schülerin küsst: Die Beraterin gegen sexuelle Gewalt Carina Walofsky erklärt, auf welche Anzeichen Eltern achten sollten. Und welche Reaktion sie vermeiden sollten.

Frau Walofsky, Sie arbeiten in einer Beratungsstelle für Kinder und Frauen, die von sexuellem Missbrauch betroffen sind. Wie häufig erleben Sie, dass Lehrkräfte Täter oder Täterinnen sind?

Das passiert immer wieder, aufs Jahr gerechnet sind es bei uns um die 20 Fälle. Dazu kommen noch Lehrpersonen, die der Schule nahestehen, wie Nachhilfelehrer oder Lehrer aus dem Freizeitbereich, wie dem Reiten oder Schwimmen. Seitdem 2010 der Missbrauch an der Odenwaldschule bekannt wurde (Anmerkung der Redaktion: Landerziehungsheim in Hessen, in dem Lehrer jahrelang ihre Schüler sexuell missbrauchten), wird mehr über das Thema gesprochen. Dadurch melden sich jetzt auch mehr Betroffene als früher.