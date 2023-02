von Frank Gerstenberg Seine Taten hatten das Land erschüttert. Jetzt hat das Landgericht Köln Marcus R. zu einer langen Haftstrafe und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Die Kammer versuchte, das Unbegreifliche zu dechiffrieren.

Es gibt eine Episode aus dem Leben des Marcus R., die viel sagt über das Wesen dieses Mannes. In einem Chat hatte R. eine Frau kennengelernt, die in einer Plattenbausiedlung in Ostdeutschland lebte. Sie waren ein ungleiches Paar: Hier der gebildete, wohlhabende Mann aus gutem Hause mit Freunden in Kreisen von Schauspielern, Managern, Anwälten. Dort die alleinerziehende Mutter, die sehen muss, wie sie über die Runden kommt. Obwohl R. als IT-Techniker bei den Bayer-Werken in Leverkusen rund 120.000 Euro im Jahr verdiente, stellte er der Partnerin für einen gemeinsamen Urlaub im Ferienhaus seiner Eltern eine Rechnung: 1200 Euro für Benzinkosten, Verpflegung und Unterkunft.