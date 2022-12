Hinweis: Dieser Text thematisiert sexualisierte Gewalt an Kindern.

In einem glattgebügelten Hemd, die Haare kurz geschnitten, Rücken durchgestreckt wie ein Pianist, sitzt Marcus R. auf seinem Stuhl in Saal 07 des Kölner Landgerichts und blättert durch die Anklage. Im Wechsel tragen die beiden Staatsanwältinnen vor, was der Computerfachmann aus Wermelskirchen getan haben soll. Sexueller Missbrauch sowie Anstiftung in 124 Fällen, aufgeteilt in 22 Tatkomplexe. Sein jüngstes Opfer war gerade mal vier Wochen alt. Seite für Seite liest R. mit, den Kopf leicht gesenkt.