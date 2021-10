Am frühen Dienstagmorgen haben unbekannte Täter am Marktplatz im hessischen Butzbach versucht, einen Geldautomaten in einem Geschäfts- und Wohnhaus aufzusprengen. Sie flüchteten.

Unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen am Marktplatz in Butzbach im Wetteraukreis versucht, einen Geldautomaten in einem Geschäfts- und Wohnhaus aufzusprengen. Als dies misslang, rasten sie in einem Auto davon, wie die Polizei mitteilte.

Hessen: Kennzeichen des Fluchtfahrzeuges in Offenbach gestohlen

Um kurz nach 4.00 Uhr waren Anwohner durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen und auf das Treiben der Täter aufmerksam worden. Nach Polizeiangaben berichteten Zeugen von zwei Personen mit Stirnlampen, die hastig aus dem Gebäude hinausliefen und zu einer weiteren Person, in einen dunklen Wagen stiegen, der vor der Tür stand. An dem Auto sei ein Offenbacher Kennzeichen angebracht gewesen. Das Trio sei mit hoher Geschwindigkeit davongefahren.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb zunächst erfolglos. Wie sich schnell herausgestellt habe, seien die zur Tatzeit an dem Wagen angebrachten Kennzeichen zuvor im Kreis Offenbach gestohlen worden. Nach den Tätern werde weiter gefahndet. Die Unbekannten sollen zur Tatzeit dunkel gekleidet gewesen sein, einer habe einen Rucksack getragen. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich möglicherweise um eine ältere, schwarze BMW-Limousine.

Höhe des Sachsschadens noch unklar

Polizei und Feuerwehr räumten das Gebäude am Morgen vorsorglich und sperrten den Tatort weiträumig ab. Nachdem Sprengstoffexperten des hessischen Landeskriminalamtes die Räumlichkeiten überprüft hatten, konnten betroffene Bewohner den Angaben zufolge in ihre Wohnungen zurück. Spezialisten der Friedberger Kriminalpolizei sicherten am Morgen Spuren. Soweit der Polizei aktuell bekannt, wurde niemand verletzt. Zur Höhe des Sachschadens könnten noch keine Angaben gemacht werden, sagte ein Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei Friedberg bat Zeugen um Hinweise.

