von Andreas Hoffmann Mitten in Berlin liegen die Schrebergärten "Bornholm I" und "Bornholm II". Sie haben Kaiser, Hitler und Honecker überlebt. Doch nun ist das Idyll bedroht.

Zwei Männer gehen an Robert Ides Garten vorbei. Ide ruft: "Kommt ihr vom Tischtennis?" Die Männer nicken. – "Wer hat gewonnen?" – "Schalke". Alle lachen.

In einem der teuersten Stadtviertel Deutschlands, dem Prenzlauer Berg in Berlin, liegen sie: Bornholm eins und Bornholm zwei, zwei Anlagen mit mehr als 400 Parzellen auf 150.000 Quadratmetern. In einer Gegend, wo eine bezahlbare Wohnung zu finden fast unmöglich ist, ziehen einige Hundert Männer und Frauen Lauch hoch und zahlen ein paar Hundert Euro Pacht im Jahr. Wer ein Plätzchen bekommen will, geduldet sich bis zu sechs Jahre, nur um auf die Warteliste zu kommen. Kostbarer Boden, und so kreisen nun die Geier der Immobilienbranche darüber.