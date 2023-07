Moderator Robin Solf beklagt die wachsende Homophobie auf den Straßen Berlins. Wer so aussehe wie er, erlebe ständig Attacken. Wie er vor Kurzem am Kottbusser Tor. Aufgezeichnet von Stephan Seiler

Robin Solf ist bekannt in der queeren Welt Berlins. Er moderiert zwei Podcasts, darunter den offiziellen Pride-Podcast des MDR, er tritt auf Diskussionsveranstaltungen auf und das am liebsten in schriller Kleidung. Er war zudem Kandidat der schwulen Dating-Show "Prince Charming". Solf wuchs in Halle an der Saale auf. Wir treffen den 26-Jährigen in der Wohnung eines Freundes im Prenzlauer Berg.