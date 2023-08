Blumen und Kerzen am Tatort: Sinan F. wurde am 28. Februar in Bramsche getötet

von Nico Schnurr Sanella F. warnte, dass ihr 82-jähriger Nachbar immer auffälliger wird. Wenig später soll er in Bramsche ihren jugendlichen Sohn erschossen haben. Vor dem Landgericht Osnabrück schildert sie die Tat so detailliert, dass den Zuschauern im Saal der Atem stockt.

Der erste Schrei, den Sanella F. hörte, an diesem Februarmorgen in der Küche ihrer Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in Bramsche, war laut und langgezogenen. Ein Ruf, so röhrend, dass er unwirklich klang und sie an Laute erinnerte, die sie aus Disney-Filmen kannte. Ein Tarzan-Schrei, sagt sie. Dann, kurz darauf, ein zweiter Schrei. Diesmal wirkte er auf sie wie das Jaulen eines verletzten Hundes. Das Heulen war so durchdringend, dass es sich über die Stimmen der Moderatoren legte, die gerade die 7:30-Uhr-Nachrichten beim Radiosender N-Joy aufsagten, den Alexa über einen Lautsprecher in der Küche abspielte. Die Katzen, erinnert sich Sanella F., schreckten in der Küche auf, wie sie es sonst nur an Silvester tun.