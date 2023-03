Eine junge Frau rückt vor dem Gebäude der Zeugen Jehovas eine Kerze zurecht. Ein Sportschütze hat hier in der vergangenen Woche sieben Menschen getötet. Und wieder werden Forderungen laut, die Waffengesetze zu verschärfen

von Kerstin Herrnkind Nach dem Amoklauf mit mehreren Toten in Hamburg-Alsterdorf ist eine Diskussion um das deutsche Waffenrecht entbrannt. Buchautor Roman Grafe kämpft seit Jahren für die Entwaffnung von Sportschützen. Im Interview mit dem stern erklärt er, was ihn antreibt.

Herr Grafe, nach dem Amoklauf in Winnenden 2009, der sich am 11. März jährte, haben Sie die Initiative "Keine Mordwaffen als Sportwaffen!" gegründet. Sie fordern die Entwaffnung von Sportschützen. Warum? Die meisten von etwa einer Million sind friedlich.

Das möchte auch ich gern glauben. Aber für einen Mord genügt ein Mörder. Und das ist einer zu viel. Das Lebensrecht eines einzelnen Menschen überwiegt natürlich das Recht der anderen auf Spaß und Sport. In Deutschland schießen übrigens nur etwa 350.000 Sportschützen mit scharfen Waffen. Die anderen benutzen Druckluftwaffen oder Lichtpunktgeräte. Das Risiko tödlicher Sportwaffen ist nicht beherrschbar. Deshalb fordern wir ein Verbot dieser Waffen, egal, welchen Kalibers.