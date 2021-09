von Stefanie Hellge

Kurz vor der Bundestagswahl spricht "STERN nachgefragt" mit Pauline Brünger, Bundestagswahlsprecherin von Fridays for Future, über die Klimaziele der Parteien.

Die Bewegung Fridays for Future trägt seit drei Jahren weltweit dazu bei, dass die Bekämpfung der Klimakrise in der Politik größeres Gewicht erhält. Mit Erfolg: Niemals zuvor war die Bekämpfung des Klimawandels ein so großes Thema im Wahlkampf wie zur Zeit. Auch die Trockenheit der Böden, Waldbrände und die verheerende Flut im Ahrtal haben die Auswirkungen des Klimawandels in diesem Jahr auch in Deutschland für alle spürbar gemacht.

Die Klimakrise im Wahlkampf

Im Podcast erzählt Pauline Brünger, Bundestagswahlsprecherin von FFF, wie sie auf die Klimaziele der Parteien schaut, und warum die wenigsten Politiker:innen ehrlich mit diesem Thema umgehen. Sie berichtet davon, wie sich Fridays for Future in den zurückliegenden drei Jahren verändert hat, und warum Straßenproteste ein wichtiges Instrument der Demokratie sind. Sie spricht über Wut und Enttäuschung, darüber wie FFF trotz Corona weitergemacht hat und über ihre Erwartungen an die neue deutsche Regierung.