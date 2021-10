von Stefanie Hellge

Sie ist Notärztin in Duisburg und auf Instagram bekannt als Doc Caro: Im Podcast "STERN nachgefragt" erzählt Carola Holzner von ihrem Alltag im Krankenhaus – zwischen Leben und Tod, Stress und Emotionen.

Hören Sie den Podcast hier oder direkt bei Audio Now, Spotify, iTunes und weiteren Podcast-Anbietern.

Carola Holzner ist Deutschlands bekannteste Notärztin. In verschiedenen TV-Dokumentationen konnte man sie bei der Arbeit im Schockraum des Klinikums in Essen begleiten und auf dem Höhepunkt der Coronakrise setzte sie sich öffentlich für Pflegegekräfte und Ärzt:innen ein – sogar mit einem Song. Ihre Social-Media-Beiträge als Doc Caro sind legendär.

Der Alltag einer Notärztin

Im Podcast berichtet sie über ihren Alltag im Krankenhaus Duisburg, über den schmalen Grat zwischen Leben und Tod, die Notwendigkeit, auch unangenehme Entscheidungen unter großem Stress schnell treffen zu müssen, über Patient:innen, die mit Kratzern in die Notaufnahme kommen – und über andere, die ihr selbst in allergrößter Not Wärme und Freundlichkeit zurückgeben. Ein Gespräch über eklige Gerüche, emotionale Belastung und das große Glück, helfen zu können.