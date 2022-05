"The Honeymoon Suite" von Juno Calypso

"The Honeymoon Suite" heißt die Fotoserie von Juno Calypso. "Als ich mich entschied, zu dem Hotel für Flitterwöchner zu gehen, dachte ich an Paare und monogame Beziehungen. Und daran, wie witzig es wäre, eine depressive und ledige Person in so ein ausgesprochen romantisches Szenario zu stecken", sagt sie. Für diese Selbstporträts schaffte sie den fiktiven Charakter Joyce, der sich unverfroren dem Narzissmus hingibt.

