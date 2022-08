Kritische Journalisten werden von Beiträgen abgezogen, NDR-Journalisten machen offen Wahlkampf für Politiker: Neue Recherchen des stern enthüllen einen fragwürdigen Umgang beim NDR in Kiel mit brisanten Themen und eine starke Nähe zur Politik. von Markus Frenzel

Es ist ein dunkles Kapitel in der Geschichte von Schleswig-Holstein: In den 1950er-Jahren schickten viele Eltern ihre Kinder ans Meer, hier sollten sie in Heimen "aufgepäppelt" werden. Stattdessen kehrten sie verängstigt oder gar traumatisiert aus der Kur zurück. Noch heute durchleben die Betroffenen schlaflose Nächte: Dann kommen die Bilder wieder hoch – die Tasse Salzwasser zum Frühstück, die Ohrfeigen, der Strafappell, das stundenlange Sitzen vor einem Teller Milchreis, ganz allein in der Kantine. Nach ihrer Rückkehr haben viele ihren Eltern nichts von den erlittenen Qualen erzählt, anderen wurde nicht geglaubt.