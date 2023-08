Neonazis an der Nordsee – Ein Rechtsrock-Konzert spaltet eine kleine Gemeinde in Ostfriesland

Es klang wie eine harmlose Konzertankündigung. Doch was letzte Woche unter dem Titel "Live in Krummhörn 2" in Ostfriesland über die Bühne ging, war eher ein Szenetreffen von Neonazis an der Nordsee. Die Einwohner des kleinen Ortes sind seitdem tief gespalten. Von Vicky Bagel

In Pewsum an der Nordseeküste rollen Autos auf den Parkplatz des Supermarktes Combi, die Sonne scheint, eine Möwe zirkelt über die parkenden Autos. Vorne beim Backshop sitzen zwei Männer in Arbeitsklamotten und machen Pause. Es gibt belegte Brötchen und Kaffee. Sie blicken auf die Menschen, die durch eine Drehtür zum Einkaufen ein- und ausströmen. Dann bleibt eine blonde Frau bei den beiden Herren stehen, offenbar eine Bekannte. "Moin, Jungs", sagt sie. "Hier war was los am Samstag!" Ohne Umschweife. "Jau", sagen die Männer. Und: "Aber war wohl friedlich."