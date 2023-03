Den Ex von Social Media zu verbannen, kann ein Schritt sein nach einer Trennung. In Neuseeland sollen Jugendlichen einen guten Umgang mit Trennungen lernen.

von Katharina Brenner-Meyer In Neuseeland möchte die Regierung junge Menschen mit einer ungewöhnlichen Kampagne unterstützen: mit Ratschlägen bei Trennungen und Liebeskummer. Dabei geht es auch um Prävention von Gewalt.

"Okay, ich mache es, ich lösche meinen Ex offiziell von all meinen sozialen Medien", sagt der junge Mensch im Video mit etwas gedämpfter Stimme, ganz nah dran an der Kamera. Ein intimer Moment. Und ein öffentlicher zugleich. Und in diesem Fall tatsächlich auch ein offizieller, schließlich ist die Szene Teil eines Videos, das von der Regierung von Neuseeland mitproduziert wurde. "Love Better" heißt die Kampagne, die jungen Menschen helfen will, die unter Liebeskummer oder einer Trennung leiden. Sie versteht sich als Community von Betroffenen, die einander mit Ratschlägen und Austausch helfen. Videos, Artikel, Podcasts und Inhalte bei TikTok oder Instagram sollen laut "Guardian" Teil davon sein.

"Das ist ein Ansatz, der bisher von keiner anderen Regierung auf der Welt erprobt wurde", wird die stellvertretende Ministerin für soziale Entwicklung Priyanca Radhakrishnan zitiert. Grundlage ist eine Studie der neuseeländischen Regierung laut der ein Großteil der 16- bis 24-Jährigen in Neuseeland, die in einer Beziehung waren, überdurchschnittlich unter ihrer Trennung gelitten hat. Jeder sechste junge Mensch hat demnach in seiner Beziehung schon einmal körperliche Auseinandersetzungen erlebt.

Neuseeland: Hilfsangebote für junge Menschen

Die Kampagne ist daher auch als Gewaltprävention gedacht, um einen friedvollen Umgang mit Beziehungen und Trennungen zu lernen. "Own the feels" ist ein wiederkehrendes Motto: ein Fokus auf die eigenen Gefühle und emotionale Selbstbestimmtheit. Die Kampagne ist auf drei Jahre angelegt, dazu gehört auch ein spezieller SMS- und E-Mail-Dienst für junge Menschen, die mehr Hilfe benötigen, nachdem sie online auf "Love Better" gestoßen sind.

Von Neuseeland bis Finnland World Happiness Report 2023: In diesen Ländern leben die glücklichsten Menschen der Welt 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Platz 10: Neuseeland Auch die Menschen am anderen Ende der Welt sind glücklich – dem World Happiness Report zufolge vor allem in Neuseeland. Das naturreiche Land der Kiwis und Schafe überzeugt vor allem mit sozialer Unterstützung und einer ausgeprägten Entscheidungsfreiheit. Mehr

Das Ministerium für soziale Entwicklung blickt mit der Kampagne auch in die Zukunft der jungen Menschen in Neuseeland, denen es heute häufig sehr schlecht geht nach einer Trennung. Sie sollen lernen, Missbrauch besser zu erkennen und zu vermeiden. Ziel sei es, dass junge Menschen "die besten Voraussetzungen für lebenslange sichere, positive und gleichberechtigte Beziehungen" haben.

Quelle: Guardian, Ministry of Social Development