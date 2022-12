New Yorks Bürgermeister Eric Adams will der Rattenplage in der Stadt Einhalt gebieten: mit einem Jobangebot der besonderen Art. Gesucht wird ein "blutrünstiger" Rattenfänger.

Seit vielen Jahren hat New York City ein Rattenproblem: Die Nagetiere vermehren sich schneller als ihnen der Garaus gemacht werden kann. New Yorks Bürgermeister Eric Adams geht nun gegen die Plage vor. Gemeinsam mit der Stadt New York hat er einen Job zur Schädlingsbekämpfung ausgeschrieben. Genauer gesagt sucht er nach einem Rattenfänger "mit Killerinstinkt".

Der offizielle Titel lautet "Leiter der Nagetierbekämpfung", in den US-amerikanischen Medien ist von einem "Rattenzar" die Rede. Das Gehalt beträgt laut Ausschreibung bis zu 170.000 Dollar im Jahr, also knapp 163.000 Euro. Gesucht wird jemand, der Einwohner der Stadt New York ist, fünf bis acht Jahre Berufserfahrung in einer ähnlichen Beschäftigung hat, "etwas blutrünstig" ist und einen Bachelorabschluss vorweisen kann. Denn das gezielte Jagen und Töten der Ratten ist nur ein Teil der Arbeit. Zu den Aufgaben zählt unter anderem auch das Recherchieren und Ausfeilen einer Strategie, Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit als "Gesicht der Rattenbekämpfung".

New Yorks Rattenfänger soll "schlauen Humor" haben

Weiterhin sollte die gesuchte Person über MS-Office-Kenntnisse, wie etwa PowerPoint, und ein sehr gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift verfügen. Nicht zu vergessen "ein draufgängerisches Wesen und einen schlauen Humor" haben sowie "eine generelle knallharte Einstellung" (engl. Original: badass attitude).

Der Bürgermeister Eric Adams verspricht sich viel von dem Rattenfänger. "Ich hasse NICHTS so sehr wie Ratten", postete er kürzlich auf Twitter und hängte das Jobangebot an.

Bereits New Yorks früherer Bürgermeister Bill de Blasio hatte versucht, gegen die Rattenplage vorzugehen. Er hatte mehr Müllabfuhren angeordnet und versucht, die Ratten mit Trockeneis zu töten. Dabei wird Eis in den Rattentunnel geschaufelt, bis die Ratten ersticken. Geholfen hat es wenig.

Quellen: Eric Adams auf Twitter, Jobangebot der Stadt New York