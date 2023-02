Nick Frischke aus Brandenburg wird seit rund in einer Woche in Südafrika vermisst

Nick aus Brandenburg in Südafrika vermisst – auch nach einer Woche gibt es kein Lebenszeichen

Deutscher Tourist verschwunden Nick aus Brandenburg in Südafrika vermisst – auch nach einer Woche gibt es kein Lebenszeichen

von Nicolas Kaufmann Der 22-jährige Nick Frischke aus Brandenburg ist vor einer Woche in Südafrika verschwunden. Die örtliche Polizei sucht mit Unterstützung der Bergwacht nach dem deutschen Touristen. Sein Bruder schließt im Gespräch mit dem stern einen Unfall ebenso wenig wie ein Gewaltverbrechen aus.

Nick Frischke aus Döbern, Brandenburg wollte zwei Wochen Urlaub in Südafrikas Großstadt Kapstadt machen, jetzt bangt seine Familie um ihn. Nach seiner Einreise am 6. Februar erfasste ihn zuletzt eine Kamera vergangenen Mittwoch am Karbonkelberg, welcher zum Tafelberg Nationalpark in Kapstadt gehört. Der 22-Jährige betrat dort einen Wanderweg. Danach verlaufen sich seine Spuren.

Nach Nicks Verschwinden startete seine Familie von Deutschland aus Suchaktionen in sozialen Medien. Sein Bruder, Tom, welcher die Suche organisiert, schreibt auf Facebook: "Wir wissen nicht mehr weiter und denken, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet." Zu einem Surfkurs, für den sich der 22-Jährige angemeldet habe, sei er nicht erschienen. Auch seien seine Klamotten sowie Wertgegenstände noch in seiner Unterkunft.

"Es kann alles passiert sein. Auch die Polizei schließt nichts aus", sagt Tom, der selbst Führungsassistent bei einer Rettungshundestaffel in Brandenburg ist, gegenüber dem stern. Es könne ein Kriminaldelikt vorgefallen sein, Nick könne aber auch den Berg heruntergefallen sein oder aber einen Schwächeanfall erlitten haben. "Alle Varianten kann man überleben. Wenn er einen Unterschlupf gefunden hat, kann es sein, dass er Wochen überlebt", so Tom. Aber: "Wir spekulieren nicht, wir hoffen."

Polizei und Bergwacht setzen Suche nach Nick aus Brandenburg fort

Die örtliche Polizei setzte die Suche nach dem vermissten Deutschen in mehreren bei Besuchern beliebten Wandergegenden, unter anderem auf dem Karbonkelberg im Kapstädter Vorort Hout Bay am Dienstag (21. Februar) fort. Unterstützt werde sie von der Bergwacht, sagte der Sprecher des Südafrikanischen Bergvereins, David Nel, der Deutschen Presse-Agentur. "Das Gebiet wurde bisher ohne Erfolg abgesucht", so der Polizeisprecher André Traut. Widrige Wetterbedingungen hätten die Suche erschwert.

Am Samstag hatte die Polizei von Pinelands bereits eine öffentliche Fahndungsmeldung veröffentlicht. Demnach verließ Nick vergangene Woche Dienstag (14. Februar) gegen 10 Uhr das Gelände seiner Unterkunft in einem Vorort von Kapstadt und kehrte nicht zurück. Zuletzt wurde er in Person mit einer blauen Jeanshose, weißen Schuhen und einem beigen T-Shirt sowie einem Rucksack gesehen. Nick ist 22 Jahre alt, hat braune Haare ist 1,75 Meter groß und von dünner Statur. Wer ihn gesehen hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der örtlichen Polizeidienststelle zu melden.

Quellen: Polizei Südafrika, Facebook, mit Material der dpa