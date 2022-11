Ein Spätberufener: Mit 29 ist Niclas Füllkrug der erfolgreichste deutsche Stürmer in der Bundesliga – und wird nun für die WM in Katar erstmals zur Nationalmannschaft nominiert

WM in Katar

von Nico Schnurr Mit 29 wird Niclas Füllkrug erstmals zur Nationalelf berufen. Noch vor einem Jahr schien seine Karriere beinahe am Ende. Jetzt soll der Werder-Profi das deutsche Sturmproblem bei der WM in Katar lösen.

Wie unwahrscheinlich der späte Aufstieg ist, der Niclas Füllkrug nun zur WM nach Katar führt, versteht vielleicht man besten, wenn man ein Jahr zurückspult, in den Oktober 2021, als die Karriere des Stürmers für einen Moment vor dem Aus scheint. Füllkrug ist damals mit Werder Bremen abgestiegen, in die 2. Liga, und auch dort läuft es schlecht. Das Team steht auf Tabellenplatz zehn, der Torjäger hat nach zehn Spielen noch kein einziges Tor geschossen, als sich sein Frust nach einer 0:3-Niederlage in Darmstadt entlädt. Im Kabinentrakt gerät Füllkrug mit Werders Sportchef Clemens Fritz aneinander.

Füllkrug ist auf dem Weg zur Umkleide, als Fritz ihm hinterherruft: "Halt den Mund jetzt!" Und dann: "Du nimmst dich immer raus!"