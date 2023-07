Niederlande wollen Smartphones im Klassenraum verbieten

Das Smartphone gehört für die meisten Menschen zum Alltag – auch für Schüler. Die Niederlande wollen der Smartphone-Nutzung in der Schule nun aber einen Riegel vorschieben. Ab kommendem Jahr soll es ein landesweites Handyverbot im Klassenraum geben.

Die Niederlande planen ein Verbot von Handys im Klassenraum, es sei denn Smartphones werden im Unterricht benötigt. Eine entsprechende Regelung hat Bildungsminister Robbert Dijkgraaf dem Parlament am Dienstag in Den Haag vorgestellt. Das Handyverbot soll ab kommendem Jahr greifen. Gerade wenn Schüler während des Unterrichts in sozialen Medien unterwegs seien oder andere Apps bedienten, lenke sie dies vom Unterrichtsstoff ab. Das störe die soziale Interaktion in der Klasse, hieß es zur Begründung.

Smartphone-Verbot: Niederlande will unnötige Ablenkung im Klassenzimmer verhindern

Die zuständigen Schulbehörden sind nun aufgefordert, bis Oktober Regeln mit Lehrern, Eltern und Schülern zu vereinbaren, um das Handyverbot im Klassenzimmer umzusetzen. Nach einer Auswertung der Lage will die von Ministerpräsident Mark Rutte angeführte niederländische Mitte-Rechts-Regierung dann über ein förmliches Verbot entscheiden.

In einem Brief an das Unterhaus des niederländischen Parlaments schrieb Bildungsminister Robert Dijkgraaf, er erhoffe sich durch den Schritt einen "kulturellen Wandel, der sich positiv auf das Lernklima in den Klassenzimmern auswirken wird".

Mobiltelefone seien heute zwar "ein wesentlicher Bestandteil unseres täglichen Lebens" und ein "wichtiges Werkzeug in der modernen Gesellschaft", schrieb Dijkgraaf weiter. Ihre Rolle im Schulunterricht werde jedoch "zunehmend in Frage gestellt".

Das Ministerium hatte sich zuvor mit Wissenschaftlern sowie Vertretern der Eltern- und Lehrerschaft beraten. Alle Beteiligten hätten betont, dass Konzentration und Teilnahme während des Unterrichts wichtig seien. Schülerinnen und Schüler hätten ein Recht auf eine optimale Lernumgebung ohne unnötige Ablenkung, hieß es seitens des Ministeriums.