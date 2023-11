von Stefanie Ball Weil die Zahl der Obdachlosen in Deutschland steigt, greifen manche Städte zu drastischen Maßnahmen. Wie sie die Wohnungslosen fernhalten wollen.

Irgendwann haben sie einen Brief an die Polizei verfasst. "Helfen Sie uns, eine Lösung für dieses Problem gemeinsam zu finden", heißt es in dem Schreiben, das 23 Bewohner eines Mannheimer Mehrfamilienhauses unterschrieben haben. Das "Problem": Obdachlose, die unter dem Vordach eines Hotels, das ebenfalls zu dem Wohnkomplex gehört, nachts ihr Lager aufschlagen. Die Gegenstände, die sie mitbringen, seien schmutzig und unhygienisch, steht in dem Brief. Die Menschen verursachten ohrenbetäubenden Lärm, verrichteten ihr Geschäft öffentlich. "Die Belästigungen sind massiv", heißt es da. Das Stück Betonfläche unter dem Vordach gehört dem lokalen Energieversorger MVV. Das Unternehmen hat schließlich einen mannshohen Zaun um das Gelände errichtet.