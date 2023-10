von Rolf-Herbert Peters Im Herbst schalten viele das Elektrogerät ein, weil sie denken, es sei eine effiziente Wärmequelle. Das kann teuer werden.

Mit dem Monat Oktober beginnt in Deutschland die Übergangszeit: Tagsüber wird es teils noch sommerlich warm, doch abends kühlt es empfindlich ab. Dann wird es nicht mehr richtig gemütlich auf der Couch – und die Harmonie in der Familie wackelt. Die einen (meist die Kinder) fordern: Heizung an, zack, zack! Die anderen (meist Eltern) raten zu wärmeren Pullovern, Öl und Gas seien schließlich sehr teuer. Manche Väter, so ist zu hören, sollen einen ausgeprägten sportlichen Ehrgeiz entwickelt haben, die Heizung möglichst lange ausgeschaltet zu lassen.