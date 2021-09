Sehen Sie im Video: Frau ohne Arme meistert ihren Alltag mit zwei Kindern.





















Sarah Talbi ist eine beeindruckende Künstlerin: Die Belgierin ist ohne Arme auf die Welt gekommen. Die Ursachen dafür sind bis heute unklar.

Die mittlerweile 38-Jährige lebt mit ihren Kindern in ihrer Heimatstadt Brüssel.

Sie selbst sieht sich durch ihre fehlenden Arme nicht beeinträchtigt.

“Ich kann alles mit meinen Füßen machen. Außer ich habe Schuhe an.“ - Sarah Talbi

An der Universität in Brüssel hat sie Englisch und Spanisch studiert und das ohne jegliche Unterstützung.

“Ich bin mit Freunden zusammen in ein Appartement gezogen und konnte studieren wie jeder anderer auch.“

2016 entdeckt sie ihre Leidenschaft zur Fußmalerei und absolviert verschiedene Kurse.

Mittlerweile verkauft die Künstlerin ihre eigenen Werke.

Auch im Haushalt braucht die Belgierin keinerlei Unterstützung.

Sie duscht, kocht für ihre Kinder und schminkt sich selbstständig.

