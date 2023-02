von Ellen Ivits Die Ukrainerin Olena Kurylo wurde am ersten Tag des Krieges in der Ukraine schwer verletzt. Im Gespräch mit dem stern spricht sie über den Moment des Angriffs und wie es ihr heute geht.

Frau Kurylo, wie sah Ihr Leben vor dem Krieg aus?

Ich bin professionell ausgebildete Choreografin und habe mich diesem Beruf 24 Jahre lang gewidmet. Die letzten vier Jahre habe ich aber als Erzieherin in einem Kindergarten gearbeitet und diese Arbeit geliebt. Immer wenn ich in den Urlaub fuhr, konnte ich es kaum erwarten, die Kinder wiederzusehen. Ich hatte ein gutes Leben in meiner Zweizimmerwohnung am Rande von Tschuhujiw.