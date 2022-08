von Jana Luck Manfred Schmock frisierte die Athleten in München. Hier erzählt der heute 80-Jährige wie er die Terroristen als einer der ersten auf dem Balkon vor der Wohnung der israelischen Athleten sah. Und warum er glaubt, dass die Spiele weitergehen mussten.

Wer Manfred Schmock in seinem Haus in Unterfranken besucht und sich dann von ihm in seinen Keller führen lässt, der taucht ein in die Wunderwelt der Haare und Frisuren. Schmock war sein Leben lang Friseur, tourte für die Shampoo-Firma Wella durch die ganze Welt, schrieb Bücher über Blondierungen und erfand neue Färbetechniken. Wer in Schmocks Keller tritt, der sieht antike Trockenhauben, Haarspraydosen aus den Fünfziger Jahren, Scheren, Messer, sogar Schmuck gefertigt aus Haaren. Und, gleich neben der Eingangstür: Sakko und Hose in schmalen blau-weißen Streifen, auf der linken Brust das Logo: "Wella Olympic Beauty-Center". Die Uniform, die Manfred Schmock vor 50 Jahren ins olympische Dorf brachte.