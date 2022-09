Nichts ist vergessen, aber ab heute sollen die Wunden heilen. Mit einer Gedenkveranstaltung in Fürstenfeldbruck wird an das Olympia-Attentat von 1972 erinnert, bei dem elf israelische Sportler und ein deutscher Polizist ums Leben kamen. Die Akten von Polizei und Staatsanwaltschaft geben einen tiefen Einblick in die Tragödie von München, die vor 50 Jahren den Traum von den "heiteren Spielen" zerstörte. Der stern veröffentlicht hier exklusiv Originaldokumente.