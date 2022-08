Sein Bruder arbeitete für die deutsche Botschaft – dann übernahmen die Taliban erneut die Macht in Afghanistan. Jetzt übt sie Vergeltung an all jenen, die ihren Gegnern im Krieg geholfen haben. Ein weiterer Bruder und seine Schwester wurden bereits ermordet, Mister Saber selbst ist seit einem Jahr auf der Flucht im eigenen Land

© Julian Busch