Nach Unwetter und starken Regenfall in der Provinz Punjab in Pakistan, sind mindestens elf Menschen gestorben. 14 weitere wurden verletzt.

Bei Unwetter und starkem Regenfall in der Provinz Punjab in Pakistan hat es mindestens elf Todesopfer gegeben, so die Nationalen Katastrophenbehörde am Montag. Neben den Todesopfern gab es 14 Verletzte. Unter den Verstorbenen befanden sich mehrere Landarbeiter, die tragischerweise von Blitzen getroffen wurden, bestätigte ein Behördensprecher.

Im Anschluss an eine Hitzewelle in der vergangenen Woche, bei der in einigen Regionen des Landes eine Temperatur von bis zu 50 Grad Celsius registriert wurde, durchlebt Pakistan nun die ersten Regengüsse des Monsuns. Sherry Rehman, die Ministerin für Klimaschutz, hatte bereits am Samstag über soziale Medien eine Warnung auf drohende Überflutungen und dadurch verursachte Erdrutsche in verschiedenen Provinzen veröffentlicht.

Wettervorhersagen in Pakistan rechnen trotz allem mit weniger Regen als üblich

Trotz der aktuellen Niederschläge prognostizieren Meteorologen für dieses Jahr in Pakistan einen Monsun, der weniger Regen bringen wird als üblich. Im Vorjahr wurden Teile des südasiatischen Landes von Rekordüberflutungen heimgesucht, die zeitweilig ein Drittel des Landes überschwemmten und laut offiziellen Berichten über 1700 Menschenleben forderten.