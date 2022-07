von Ingrid Eißele Wie geht gutes Sterben? Ein Gespräch mit dem Palliativmediziner Matthias Thöns, der den Menschen die Angst vor dem Ende nehmen will.

Herr Thöns, wie oft denken Sie an Ihren Tod?

Etwa 400-mal im Jahr begleite ich Sterbende. Das bringt einen auf den Gedanken, wie es bei einem selbst sein wird, aber ich denke nicht jeden Tag an meinen Tod.

Wie wünschen Sie sich Ihr Sterben?

Früher hoffte ich, wie viele, dass es mich im Schlaf trifft. Mittlerweile glaube ich, dass es schöner ist, wenn man das Ende kommen sieht, so, dass ich mich vorbereiten kann. Also bitte kein Verkehrsunfall.

Sie begleiten Schwerkranke. Warum haben Sie sich dieser schwierigen Lebensetappe verschrieben?

Als Medizinstudent saß ich am Bett von Sterbenden und stellte fest, dass sie kein gutes Angebot in der Klinik haben. Hinzu kam, dass meine Mutter sehr lange schwer krank war. Ich hatte schon damals verstanden, dass es Krankheiten gibt, bei denen der Tod kein Feind mehr ist.

Matthias Thöns ist Facharzt für Anästhesie und Notfallmedizin im nordrhein-westfälischen Witten. Der 55-Jährige ist Autor mehrerer Bücher zur Palliativmedizin. 2020 war er als Mit-Beschwerdeführer vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das Verbot der geschäftsmäßigen Beihilfe zur Selbsttötung erfolgreich © Marion Nelle

Was macht ein Palliativmediziner?

Zuhören! Ich schaue außerdem, dass die Beschwerden – Atemnot, Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung, Angst, Depressionen, Schlafstörungen – gut behandelt und Schmerzen gelindert werden.

Was ist ein guter Tod?

Einer, den der Patient akzeptieren kann. Wenn ein Mensch während einer schweren Krankheit sagt: Jetzt habe ich alles geregelt, mit allen gesprochen, ich sterbe glücklich.

Das klingt wie eine Illusion.

Ich erlebe immer wieder, dass Menschen glücklich sind über die Liebe, die sie erfahren haben, dass sie die Versorgung ihrer Familie geregelt, ihren Frieden gemacht haben mit Menschen, die sie lange nicht gesehen haben. Mancher Patient berichtete mir, dies sei die schönste Phase seines Lebens.

Kann man vermeiden, dass sich ein Körper wehrt, dass er kämpft?

Ja, wenn sich die Medizin zurückhält. Die Realität in vielen Kliniken ist aber so: Wer nicht mehr isst, wird künstlich ernährt, wer nicht trinkt, bekommt eine Infusion, wer nicht richtig atmet, kriegt Sauerstoff. Das macht den körpereigenen Mechanismus, Leiden zu lindern, oft zunichte. Beim natürlichen Sterben schaltet der Körper auf Hungerstoffwechsel um, er bildet Ketonkörper, die Hungergefühl unterdrücken. Als Nächstes versagt die Niere und schüttet Hormone aus, die schläfrig machen. Am Schluss sorgt der Sauerstoffmangel im Gehirn des Sterbenden für Glücksgefühle.

Die Mehrheit wünscht sich, in vertrauter Umgebung zu sterben. Tatsächlich stirbt nur jeder Vierte zu Hause. Fühlen sich Angehörige mit so einer Begleitung überfordert?

Wenn wir mit unserem Palliativteam schwer kranke Patienten zu Hause versorgen, gelingt es bei 96 Prozent, dass sie bis zum Schluss in ihrer vertrauten Umgebung bleiben können.

Wann ist Sterben daheim empfehlenswert?

Fast immer.

Und wann nicht?

Wenn jemand allein lebt, sehr schlimme Beschwerden hat und niemand da ist, der ihm Schmerzmittel reichen kann. Wir werden als Palliativteam oft viel zu spät ins Boot geholt, im Schnitt versorge ich meine Patienten nur noch 18 Tage bis zu ihrem Tod. Stattdessen wird immer noch viel zu viel Therapie gemacht. Eine Studie der Ludwig-Maximilians-Universität in München mit Krebspatienten, die binnen eines Jahres gestorben sind, belegt, dass 60 Prozent noch eine Computertomografie bekamen, 40 Prozent Chemotherapie, obwohl sie quasi schon auf dem Sterbebett lagen. Eine Palliativversorgung aber, von der jeder dieser Patienten profitiert hätte, bekam nicht einmal jeder Fünfzigste.

Wann ist der richtige Zeitpunkt, einen todkranken Angehörigen nach Hause zu holen?

Schon bei Diagnose einer unheilbaren Erkrankung sollte die Palliativmedizin mit einbezogen werden, da sich dadurch die Lebensqualität der Patienten dramatisch verbessern lässt. Der Anteil der Depressionen verringert sich um fast zwei Drittel, sie leben sogar länger als Patienten ohne Palliativversorgung. Ich nenne mich Facharzt für Lebensqualität, ich ziele darauf, die Lebensqualität zu verbessern.

Was können Angehörige in dieser Phase der Erkrankung tun?

Sich nicht überfordern und professionelle Hilfe holen. Wenn sie einem geliebten Menschen den letzten Wunsch erfüllen und ihn zu Hause behalten, können sie außerdem die Trauer besser verarbeiten.

Nicht überall ist das Palliativnetz gut ausgebaut. Ist in solchen Fällen die Palliativstation eines Krankenhauses eine gute Lösung?

Sterbende gehören nicht ins Krankenhaus. Ein großer Teil der Patienten stirbt auf der Intensivstation, wo Palliativmedizin selten stattfindet.

Wer gesund ist, hält es für unvorstellbar, mit massiven Einschränkungen zu leben. Aber es gibt Menschen, die dann doch dankbar sind, wenn die Ärzte alles versuchen, sie am Leben zu erhalten.

Das erlebe ich jeden Tag, dass Menschen in einem objektiv schlimmen Zustand sind und ich mich frage: Meine Güte, wie erträgt er nur dieses Schicksal? Ein junger Mann beispielsweise, der plötzlich eine Querschnittslähmung erleidet. Was mir solche Patienten aber immer wieder sagen: Wenn die "Birne" nicht mehr funktioniert, dann möchte ich nicht mehr leben.

Wie reagieren Sie, wenn unklar ist, was der Patient will?

Die meisten Kranken haben keine Patientenverfügung, aber jeder hat einen Willen. Gewissenhaftes Nachfragen führt oft zu Hinweisen. Was hat er gesagt beim Besuch einer Verwandten im Pflegeheim? Oder Kinder erzählen, dass ihr Vater nie auf Pflege angewiesen sein wollte.

Können Sie als Palliativmediziner immer helfen?

Wir können meistens Beschwerden lindern. Sind die sehr schlimm, kann ich einen Patienten auf seinen Wunsch in einen tiefen Narkoseschlaf legen. Das ist eine sehr sichere Methode, aber nur für die allerletzte Lebenszeit.

Sie helfen auch beim assistierten Suizid. Was treibt Sie da an?

Ein Beispiel: Ich hatte eine Patientin mit unheilbarem Tumor, der aus ihrer Haut brach. Man kann eine Wundabdeckung machen, aber die Frau fand den Zustand, auch den Gestank, unwürdig. Gleichzeitig war sie noch so fit, dass sie Fahrrad fahren konnte. In dieser Situation wird sie kein Palliativmediziner in Narkose versetzen, bis sie gestorben ist. Das wäre aktive Sterbehilfe. Wenn Menschen in solch einer Lage nicht mehr leben wollen, müssen wir diesen Willen akzeptieren.

Wie oft haben Sie bisher bei Suizid assistiert?

Zwölfmal. Bei der oralen Methode mischt sich der Patient das Medikament selbst und trinkt es. Er verstirbt innerhalb von einer halben bis 20 Stunden. In vier bis acht Prozent der Fälle geht das schief, weil die Menschen sich erbrechen. Deshalb halte ich nicht viel davon. Die andere Möglichkeit ist eine Narkose mit einem zugelassenen Barbiturat. Der Patient dreht die Infusion selbst auf. Das ist eine fast hundertprozentig sichere Methode, der Mensch schläft ein und hört auf zu atmen.

Wann haben Sie zuletzt assistiert?

Vor wenigen Tagen. Der Patient wartete mit seinem Sohn und einem Freund im Wohnzimmer auf mich. Er berichtete vom Krebs, der inzwischen überall wucherte, und den Einschränkungen, die er nicht mehr akzeptieren wolle. Er hatte keine psychischen Krankheiten, die seinen freien Willen beeinflussten, das bestätigte auch seine Hausärztin. Er zeigte mir zunächst mit einer wirkfreien Kochsalzlösung, dass er in der Lage war, die Infusion selbst aufzudrehen. Ich sagte ihm: "Wenn Sie mich dazu auffordern, wechsele ich zum überdosierten Schlafmittel. Sie werden dann noch etwa eine Minute wach sein, danach sehr schnell sterben. Sie entscheiden, wann Sie die Infusion andrehen, niemand ist böse, wenn Sie das nicht machen." Er drehte das Rädchen auf, legte sich in das Kissen, schwieg, es verging eine lange Minute, dann sagte er: Ich liebe euch. Daraufhin kam noch ein tiefer Atemzug, dann war es totenstill.

Gab es Anfragen von Sterbewilligen, denen Sie abgesagt haben?

Eine Frau hatte mich gebeten, ihrem Mann nach einem schweren Schlaganfall zu helfen. Aus seiner Lebensgeschichte ging hervor, dass er unter solchen Bedingungen nicht leben wollte. Aber in unserem Gespräch zeigte sich eine so schwere geistige Störung, dass er nicht freiverantwortlich entscheiden konnte. Deshalb musste ich das Ansinnen der Ehefrau ablehnen.

Voraussichtlich im Herbst wird der Bundestag über eine Regelung der Suizidhilfe entscheiden, nach zwei Jahren, in denen private Sterbehilfevereine und Ärzte nahezu unkontrolliert über Leben und Tod entscheiden konnten. Erleichtert das Ihre Arbeit?

Bei Gesunden ist eine strenge Kontrolle nötig. Bei Schwerstkranken aber sollte der Staat auf ärztliche Standards vertrauen, eine strenge Regelung wäre schnell ein Totalverbot. Juristen haben mich sattelfest gemacht, damit mir derzeit bei der Suizidhilfe kein Strafrecht droht. Das ändert nichts daran, dass mich die Staatsanwaltschaft als Beschuldigten vorlädt.

Worum geht es?

Im Juni 2021 habe ich einer ALS-Patientin beim Suizid geholfen. Vor vier Monaten hat mich die Staatsanwaltschaft Bochum vorgeladen. Ebenso den Ehemann, die Tochter und die Medizinstudentin, die mich begleitet hatte. Alle fanden die Vorladung furchtbar. Kurz vor seiner Aussage hat sich der Ehemann tragischerweise das Leben genommen.

Wie lautete der Vorwurf?

Es steht der Verdacht des Totschlags im Raum. Die Polizei ermittelt, ob die Frau psychisch krank war. In dem Fall wäre Suizidhilfe eine Straftat. Ich kann aber mit mehreren Arztbriefen, einem zweiten ärztlichen Attest und Zeugenaussagen belegen, dass die Patientin seelisch gesund war. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Wer hat es in Gang gesetzt?

Ich selbst. Ich muss die Polizei rufen bei Suizid, das ist das normale Verfahren bei nicht natürlichen Todesfällen. Doch in diesem Fall hat der Staatsanwalt den Leichnam toxikologisch untersuchen lassen, obwohl ich die Ampullen mitgegeben hatte.

Um die Sterbehilfe wird viel Aufhebens gemacht. Zu viel?

Ja. Sie ist ein absoluter Randaspekt der Palliativmedizin, aber mit unglaublicher medialer Aufmerksamkeit. Bei meinen Patienten ist Suizid selten. Vielleicht einer von 400. Viele Palliativpatienten finden es extrem tröstlich, zu wissen, dass ich ihnen im Fall der Fälle helfen würde. Es kommt aber nicht dazu, sie sterben eines natürlichen Todes. Das Hauptproblem am Lebensende ist, dass eine geldmotivierte Übertherapie stattfindet und Menschen dadurch unglaublich leiden und zudem Ressourcen verschwendet werden. Das System der Fallpauschalen reizt dazu, dass man beatmet und reanimiert. Es gibt immer wieder das Versprechen, die Fallpauschalen abzuschaffen. Aber an ein System, das so viel Geld bringt, geht keiner ran.

Was kostet Palliativtherapie?

Pro Patient im Schnitt unter 1000 Euro für die gesamte Versorgung. Eine Beatmung, die länger als 24 Stunden dauert, bringt dagegen bis zu 25.000 Euro.

Sie sind seit 20 Jahren Palliativmediziner. Ist der Tod für Sie noch ein Geheimnis?

Natürlich. Wenn ich im Moment des Sterbens dabei bin, bin ich immer wieder beeindruckt, dass die Menschen, wenn das Herz schon stillsteht, die Augen aufmachen. Ich bin tief überzeugt, dass das der Blick ins Licht ist, das Erlebnis von Glück. Und der Übergang oft friedlich und schön ist.

Rat und Hilfe Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter (0800) 1110111 und (0800) 1110222 erreichbar. Auch eine Beratung über E-Mail ist möglich. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.