Was sucht meine Generation in einer Partnerschaft? Wie wollen wir Sexualität leben? Und welche Rolle spielt die Liebe zu uns selbst? Autorin Svenja Napp ist 31 Jahre alt und macht eine Fortbildung zur Sexual- und Paartherapeutin. Mit "Schamlos" erkundet die Kolumnistin die Welt der Liebe, Sexualität und Partnerschaft aus der Sicht ihrer Generation.

von Svenja Napp Was habe ich eigentlich für ein Männer- und Frauenbild? Das war ein Kernthema der letzten Fortbildungswoche unser Kolumnistin – mit überraschenden Erkenntnissen darüber, wie Rollenbilder unsere Partnerschaften beeinflussen.

Ich weiß, eigentlich wollten Sie jetzt einfach ein bisschen lesen. Oder Sie haben nur auf den Text geklickt, weil es in den vorigen Kolumnen häufig um Sex ging. Aber dieses Mal möchte ich Sie bitten, etwas zu tun: Nehmen Sie sich einen Stift und einen Zettel und etwas, womit Sie die Zeit stoppen können. Wenn Sie gleich auf Start klicken, haben Sie fünf Minuten Zeit, alles aufzuschreiben, was Ihnen zu Männern in den Kopf kommt. Ohne nachzudenken, ohne Wertung, ohne innezuhalten. Danach legen Sie den Zettel weg und machen das Gleiche für Frauen. Erst dann dürfen Sie weiterlesen.