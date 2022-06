In der Altenpflege sind aktuell 600.000 Menschen beschäftigt. Wiltrud Lehmacher arbeitet am liebsten in der Nachtschicht

von Johannes Röhrig Wiltrud Lehmacher, 62, arbeitet seit 25 Jahren als examinierte Altenpflegerin in verschiedenen Seniorenresidenzen, aktuell im Nachtdienst. Ein Gespräch über gute und schlechte Pflege.

Frau Lehmacher, wenige Stunden nach unserem Interview wird Ihre Schicht beginnen. Was erwartet Sie da?

Ich arbeite in einer gemeinnützigen Einrichtung, in der 80 Leute auf vier Etagen leben. Nachts bin ich für zwei Stationen und damit für die Hälfte der Bewohner zuständig, darunter für eine Demenz-WG im Erdgeschoss. Eine Altenpflegehelferin macht die beiden anderen Stationen. Um 20.45 Uhr fängt die Schicht an, und sie endet um 6.45 Uhr.