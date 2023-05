von Stephan Maus Der französische Soziologe Grégory Salle hat sich mit dem Phänomen der Superyachten beschäftigt. Für ihn verkörpern sie die größte Perversion unserer Zeit.

Monsieur Salle, Sie lassen kein gutes Haar an Luxusschiffen. Meist gehören solche Mega-Boote hoch vermögenden Privatpersonen. Man könnte sagen: "Wo ist das Problem? Jeder kann sein Geld verschwenden, wie er lustig ist."

Wir leben in einer Zeit, in der sich soziale Ungleichheiten auf spektakuläre Weise verstärkt haben. In diesem Kontext ist die schamlose Zurschaustellung von Reichtum besonders schockierend. Außerdem ist unsere Umwelt so bedroht wie nie zuvor. Überflüssige Umweltverschmutzung ist vor diesem Hintergrund besonders fragwürdig.