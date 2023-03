Das unscheinbare Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg-Alsterdorf, in dem die Tat geschah

Amoklauf in Hamburg

In den Tagen danach halten Passanten inne, stehen still und legen Blumen ab oder Psalmen in Klarsichtfolien, "… und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und den Tod wird es nicht mehr geben …, Offenbarung 21.4". Weiße und rote Rosen und Nelken liegen auf dem Bürgersteig, Kerzen brennen. Das sind inzwischen auch hierzulande vertraute Bilder, die Rituale nach Tod und Terror – Hanau, Halle, nun Hamburg.