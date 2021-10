Auch 2014 konnte man in Deutschland Polarlichter beobachten, wie hier in Brandenburg

Himmelsleuchten kann man meistens nur in den Polarregionen beobachten. Diesen Freitag und am Wochenende könnte es aber auch in Deutschland zu sehen sein.

Die meisten Menschen in Deutschland werden Nordlichter nur von Fotos oder Videos kennen – das Naturschauspiel findet nämlich normalerweise nur in Polarregionen statt. In Deutschland ist es nur sehr selten zu sehen. Diesen Freitag und am Wochenende könnten die Polarlichter aber auch hierzulande in einigen Regionen zu beobachten sein.

Sonneneruption sorgt für Polarlichter

Am Donnerstag hat es auf der Sonne eine starke Eruption in Richtung Erde gegeben. Dadurch erhöht sich auch außerhalb der Polarregionen die Wahrscheinlichkeit für Polarlichter. Wenn geladene Sonnenwind-Teilchen auf die Atmosphäre treffen, kommt es zu Fluoreszenz, die wir als bunte Lichter am Himmel wahrnehmen. Ob man sie aber tatsächlich sehen kann, hängt stark vom Wetter ab. Ist der Himmel wolkenverhangen, dürfte es schwierig werden, das Naturschauspiel zu Gesicht zu bekommen. Zudem warnen Forscher, dass starke Ausbrüche auf der Sonne Folgen für unsere technische Infrastruktur haben können. Denn die auf der Erde ankommenden Partikel könnten Systeme wie GPS oder den Radioempfang beeinträchtigen.

Im Osten die besten Chancen

Leider spielt das Wetter an diesem Wochenende nicht in allen Regionen Deutschlands mit. In der Nacht von Freitag auf Samstag bleibt der Himmel über Deutschland noch weitgehend klar. Im Laufe der Nacht ziehen allerdings dichte Wolken im Westen auf. Die besten Chancen, das Naturspektakel zu beobachten, bieten sich also voraussichtlich im Osten, sowie im Süden und der Mitte des Landes. In der Nacht von Samstag auf Sonntag dürfte dann ganz Deutschland mehr oder weniger wolkenbedeckt sein, wodurch es schwierig wird, die Polarlichter zu sehen. Nur ab und zu soll sich im Osten ein Wolkenloch auftun.

