von Matthias Bolsinger und Jonah Lemm Es war ein Schock, der damals ganz Deutschland berührt hat: Heute vor einem Jahr wurden im Landkreis Kusel zwei arglose Polizisten erschossen, als sie bei einer Verkehrskontrolle auf den Wilderer Andreas S. trafen. Im stern erinnert sich Ralf Klein, Leiter der Polizeidirektion Kaiserlautern, an die Tat und die schwere Zeit danach.

Die Erinnerung an sie steht im Foyer des Polizeipräsidiums Westpfalz: „#zweivonuns“, in großen Buchstaben aus Styropor. Alexander K. und Yasmin B. sind nun seit einem Jahr tot, ein Kommissar und eine Polizeianwärterin, sie wurden 29 und 24 Jahre alt. Sie starben in der Nacht auf den 31. Januar 2022, ermordet von Andreas S., einem verschuldeten Bäckermeister und Waffennarr. Brutal, erbarmungslos, mit Kopfschüssen, weil sie ihn an einer Landstraße im Kreis Kusel beim Wildern erwischt hatten. So hat es ein Gericht festgestellt und Andreas S. zu lebenslanger Haft verurteilt, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.