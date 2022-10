von Najmeh Bozorgmehr, Übersetzung: Anuschka Tomat Die Gesellschaft im Iran wird immer jünger. Viele der jungen Menschen sehnen sich nach einer modernen Gesellschaft, nach mehr Rechten für Frauen und auch nach sexueller Freiheit. All dies ist mit den Werten und Normen der Islamischen Republik nicht vereinbar. Hier analysiert die Teheran-Korrespondentin der Financial Times, Najmeh Bozorgmehr, den Kampf einer jungen, mutigen Generation, gegen ein straff organisiertes Regime, dessen Zusammenbruch trotzdem keine Utopie mehr scheint – aber auch nicht realistisch. Noch nicht.

Narges, eine junge iranische Demonstrantin, ist auf dem Weg zur Arbeit. Selbstbewusst geht sie an Polizeiketten vorbei. Ihr langes, schwarzes, gewelltes Haar ist deutlich zu sehen. In einem anderen Land wäre ihre Erscheinung nicht weiter bemerkenswert, aber in der Islamischen Republik, in der für Frauen strenge Kleidungsvorschriften in der Öffentlichkeit gelten, ist ihr Aussehen ein Affront für das Regime. Noch ungewöhnlicher ist allerdings die Reaktion der Polizisten: es gibt keine.