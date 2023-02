von Kerstin Herrnkind In Lübeck hat ein Sportschütze einen Einbrecher auf der Flucht mit drei Schüssen von hinten erschossen. Der Todesschütze war Alkoholiker, lebte in einer verwahrlosten Villa und drangsalierte die Nachbarschaft. Trotzdem durfte er Waffen besitzen. Der Fall zeigt, dass Waffenbesitzer in Deutschland kaum kontrolliert werden. Mit tödlichen Folgen.

Die Gründerzeitvilla am Burgfeld in Lübeck hätte eine perfekte Kulisse für einen Gruselfilm abgegeben. Die Pracht des herrschaftlichen Hauses, das früher einem Reichstagsabgeordneten gehörte, ließ sich nur noch erahnen. Die Fassade war grau vom Schmutz, der Vorgarten ein Teppich braunen Gestrüpps, die weiße Farbe des Zauns vom Rost zerfressen. Die Fenster meist dunkel. Nur zu später Stunde sahen Nachbarn unterm Dach schummriges Licht. Meist verließ Holger S. das Haus in der Nacht. Schon seit Jahren rottete das Gebäude vor sich hin, wirkte wie ein Geisterhaus neben all den gepflegten Villen.