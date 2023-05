Der erste Prozesstag am Landgericht Stuttgart: Die Angeklagte (r.) sitzt neben ihrer Verteidigerin Anja Rößler-Rudolph. Links im Bild: Staatsanwältin Vanessa McIver

Eine Mutter verursacht einen schweren Unfall. Mit Absicht. Sie und ihre vier Kinder überleben. Was hat sie dazu getrieben?

Prozess in Stuttgart

von Ingrid Eißele In Stuttgart steht eine Mutter von vier kleinen Kindern wegen versuchten Mordes vor Gericht. Sie soll in Suizidabsicht gegen eine Wand gefahren sein, mit ihren Kindern im Auto. Vor Gericht schildert sie ihre verzweifelte Lage und kritisiert Erzieherinnen und Behörden. Nur eine Person nimmt sie aus.

Der Notruf geht um 6.20 Uhr beim Polizeipräsidium in Reutlingen ein. Eine Frau, schwäbischer Akzent, fragt: "Könnet ihr bitte kommen?" Die Anruferin atmet schwer, manchmal bekommt sie kein Wort heraus. Vor fünf Minuten sei ihre Tochter mit dem Auto in Aichwald weggefahren, einer Gemeinde im Landkreis Esslingen. Ihre vier Kinder, zwischen acht Monaten und fünf Jahren alt, habe sie mitgenommen. "Sie hat gesagt, sie will sich umbringen."