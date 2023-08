Die Mutter des getöteten Mädchens Anissa (†5) vor dem Landgericht Berlin. Sie nimmt als Nebenklägerin am Verfahren teil.

Prozess um getötete Fünfjährige in Berlin

von Félice Gritti Im Februar soll Gökdeniz A. die fünfjährige Anissa getötet haben. Aber warum? Ihre Mutter verzweifelt an dieser Frage. A. war doch ein Freund.

Die Verhandlung wurde in die dritte Etage verlegt, in einen der größten Säle des Kriminalgerichts Moabit. Auf dem Flur davor drängt sich die Presse, mehr als ein Dutzend Journalisten sind gekommen. Große Rätsel erzeugen großes Interesse, und das Rätsel, das die Jugendkammer 39 an diesem Dienstag vor dem Berliner Landgericht verhandelt, könnte größer kaum sein.