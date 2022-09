von Dagmar Seeland Was bleibt von Queen Elizabeth II.? Die Historikerin Mary Beard über Schwierigkeiten und Geheimnisse der modernen Monarchie. Dagmar Seelad

Sie sagen, dass wir heute mehr über die Römer wissen, als die über sich selbst wissen konnten. Wird das in der Zukunft auch für das Zeitalter von Queen Elizabeth II. gelten?

In mancher Hinsicht wissen wir natürlich weniger über die geschichtliche Periode, die wir studieren, als diejenigen, die sie durchlebt haben. Das Großartige an Geschichte ist jedoch, dass uns die historische Perspektive dabei hilft, eine neue Sicht auf die Vergangenheit zu gewinnen. Wir wissen alle, dass Außenstehende oft die scharfsinnigeren Beobachter sind. Und in mancher Hinsicht sind Historiker die privilegiertesten Außenstehenden!