von Michael Streck Er hat es immer schwer gehabt, schon als Kind. Prinz Charles war länger Anwärter auf den Thron als wir alle überhaupt arbeiten müssen. Nun beginnt seine Regentschaft. Was wird sein Land und die Welt erwarten? Vorhang auf! Michael Streck

Die amerikanische Autorin, Journalistin und Aktivistin Catherine Mayer schrieb vor einigen Jahren ein bemerkenswertes Buch über Prinz Charles, das schlicht "Charles" heißt und im Untertitel "The Heart Of A King", das Herz eines Königs. Es war bemerkenswert, weil sie guten Zugang zum damaligen Thronfolger hatte und am Ende ein erfrischend ausgewogenes und faires Werk über ihn entstand. So viele gibt es davon nämlich nicht.