von Catrin Bartenbach Lilibet, die nach dem Kosenamen von Queen Elizabeth benannte Tochter von Prinz Harry und Herzogin Meghan, streift zum ersten Mal das Licht der britischen Öffentlichkeit. Das ist erstaunlich angesichts von Yellow Press und Royal-Fans.

Ein Jahr ist es her, da brachte Meghan Markle, verheiratete Herzogin von Sussex, im Santa Barbara Cottage Hospital in Kalifornien eine gesunde Tochter zur Welt. Und das, ohne dass es in Europa, insbesondere in der alten Heimat des Kindsvaters in Großbritannien, zunächst jemand so recht mitbekam.

Kein großer Countdown in der britischen Yellow Press war der Geburt vorausgegangen, kein tagelanges, volksfestartiges rituelles Campieren von Royal Fans und Medienmeute gleichermaßen vor dem Krankenhaus in London-Paddington, kein Livestream, dessen Kamera ab Bekanntwerden vom Einsetzen der königlichen Wehen permanent auf das palladianische Portal vom Lindo-Wing-Geburtsflügel gerichtet war, wie bei den drei Kindern von Prinz William und Ehefrau Kate.