von Christine Leitner Fans von Sänger Till Lindemann strömen derzeit zahlreich in ein Berliner Tattoostudio. Inhaberin Mila Loba bietet dort kostenlose Cover-ups für Rammstein-Tattoos an. Mit dem stern hat sie über die Aktion gesprochen.

Nach den Vorwürfen gegen den Leadsänger der Band Rammstein hat Mila Loba einen Beitrag bei Instagram gepostet. Die Tätowiererin aus Berlin bietet ihren Kunden ein kostenloses Cover-up an. Rammstein-Fans sollen angesichts der aktuell erhobenen Vorwürfe gegen Lindemann ihre vielleicht unliebsam gewordene Körperbemalung verschwinden lassen können.

Der Ansturm war riesig. So riesig, dass Loba schon einen Tag später keine Buchungen mehr annimmt – und eigentlich auch mit der Presse nicht mehr sprechen möchte. Dem stern hat sie mitten im Trubel trotzdem ein paar Fragen beantwortet.

Frau Loba, Sie übermalen Rammstein-Tattoos kostenlos. Warum?

Ganz einfach, weil ich Menschen helfen wollte, die sich mit ihren Rammstein-Tattoos nach den nun erhobenen Vorwürfen nicht mehr wohlfühlen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein Riesen-Ding wird und bin immer noch überrascht, wie die Aktion durch die Decke geht.

Wie viele Personen haben sich bei Ihnen gemeldet?

Ich habe Hunderte von Nachrichten erhalten. Die meisten davon sind einfach nur Reaktionen auf das Angebot. Aber es gab auch einige Anfragen. Bisher bin mit ungefähr 40 Menschen im Gespräch, mit denen ich über ein Cover-up spreche. Es haben sich sowohl Männer als auch Frauen gemeldet. Wobei es tendenziell eher weibliche Kundinnen sind.

Und wie fallen die Reaktionen aus?

Insgesamt zum Glück sehr positiv. Ich erhalte viel Unterstützung. Allerdings haben eingefleischte Rammstein-Fans mit der ein oder anderen Drohung an mich etwas über die Stränge geschlagen.

Wie gehen Ihre Kunden mit den Rammstein-Vorwürfen um?

Ich habe herzzerreißende Geschichten gehört, darunter auch persönliche Erfahrungen mit Rammstein, auf die ich aber nicht näher eingehen möchte. Andere berichten, wie sie sich mit einem Rammstein-Tattoo auf der Haut fühlen. Viele tragen es an Stellen, wo es gut zu sehen ist, etwa auf der Brust oder am Handrücken. Einige trauen sich deshalb nicht mehr an die Öffentlichkeit, weil sie nicht mit dem Skandal in Verbindung gebracht werden wollen. Diesen Menschen möchte ich helfen.