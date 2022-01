«Denken ohne Geländer» startet mit Theaterpremiere

Theater, Lesungen, Vorträge und Exkursionen: Die Aktionswoche «Denken ohne Geländer» rückt bis 1. Februar Themen wie Toleranz, Umgang mit Gewalt und gesellschaftliches Miteinander in den Mittelpunkt. Nach der Eröffnung am Samstag im Theater der Altmark in Stendal stehen rund ein Dutzend Veranstaltungen auf dem Programm.

Zum Einstieg bringt das Theater, das neben der Hochschule Magdeburg-Stendal und der Landeszentrale für politische Bildung zu den Veranstaltern gehört, erstmals das Stück «Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß» auf die Bühne. Vorlage ist der Roman von Manja Präkels, die dafür unter anderem mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2018 ausgezeichnet wurde. Gespielt wird in der Ausweichspielstätte im Stendaler Uppstall-Kaufhaus.

«Denken ohne Geländer» wird anlässlich der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 veranstaltet. Pandemiebedingt gibt es in diesem Jahr eine Mischung aus Online- und Präsenzangeboten. Die 2016 ins Leben gerufene Reihe will nach Angaben der Veranstalter «Impulse zum Nachdenken und Gedenken» geben. Der Name basiert auf dem Buch «Denken ohne Geländer» der deutsch-jüdischen Publizistin Hannah Arendt (1906-1975).