«Fastnacht in Franken»: Händel verabschiedet sich

Bernd Händel (65) hat sich als Sitzungspräsident bei der Kultsendung «Fastnacht in Franken» verabschiedet. Das teilte der Bayerische Rundfunk (BR) am Freitag mit. Am Abend soll die Prunksitzung im Fernsehen ausgestrahlt werden.

Händel kommt aus Nürnberg und zählt seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern der fränkischen Fastnacht-Szene. BR-Studioleiter Tassilo Forchheimer sagte, Händel gehöre zu den «Urgesteinen der Franken-Fastnacht». 16 Jahre lang führte er durch die Sendung.

Der Entertainer selbst sagte laut BR: «Es war eine Super-Zeit, weil ich viele Höhepunkte erlebt und viele Freunde gewonnen habe. Jetzt schwingt natürlich ein wenig Wehmut mit. Aber ich bin mir sicher: Jetzt aufzuhören, ist der richtige Schritt zur richtigen Zeit.»

Die Sendung «Fastnacht in Franken» war am Mittwoch im unterfränkischen Veitshöchheim aufgezeichnet worden.