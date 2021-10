«Fürsprecher der Freiheit»: Gauck erhält Verfassungsmedaille

Für seinen Einsatz für die Demokratie hat Alt-Bundespräsident Joachim Gauck die Bayerische Verfassungsmedaille in Gold erhalten. Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) würdigte ihn am Mittwoch bei der Verleihung im bayerischen Landtag in München als «famoser Fürsprecher der Freiheit». Als Bundespräsident habe Gauck die Macht des Wortes zu nutzen gewusst. «Sie haben es vermocht, das Selbstbewusstsein der Deutschen zu stärken, ihnen Mut zuzusprechen. Aber ohne Hybris, ohne Übermut.»

Für seinen Einsatz für die Demokratie hat Alt-Bundespräsident Joachim Gauck die Bayerische Verfassungsmedaille in Gold erhalten. Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) würdigte ihn am Mittwoch bei der Verleihung im bayerischen Landtag in München als «famoser Fürsprecher der Freiheit». Als Bundespräsident habe Gauck die Macht des Wortes zu nutzen gewusst. «Sie haben es vermocht, das Selbstbewusstsein der Deutschen zu stärken, ihnen Mut zuzusprechen. Aber ohne Hybris, ohne Übermut.»

«Jeder Ihrer Beiträge ist eine Bereicherung für den Debattenraum in Deutschland», sagte Aigner in ihrer Laudatio. In seinem Leben habe Gauck in allen Positionen, Ämtern und Mandaten die Freiheit zum zentralen Thema gemacht: «In diesem Sinne haben Sie Kirchentage gemacht, Friedensgebete geleitet und das Neue Forum mitbegründet – und später als Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen Licht ins Dunkel gebracht.»

Wegen der Corona-Pandemie hatte die bereits im Herbst 2020 beschlossene Ehrung von Gauck um ein Jahr verschoben werden müssen.