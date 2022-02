«Hände weg von der Ukraine»: Demonstration in Frankfurt

Rund 250 Menschen haben am Dienstagabend in Frankfurt mit einer Mahnwache auf dem Paulsplatz auf die drohende Kriegsgefahr in der Ukraine aufmerksam gemacht. Einige Demonstranten waren in den ukrainischen Farben gelb und blau gekleidet, andere trugen Schilder mit der Aufschrift «Hände weg von der Ukraine». Zu der Mahnwache hatten Bündnis 90/Die Grünen, Volt, die Kreisverbände von CDU, SPD und FDP sowie die Europa-Union aufgerufen.

Mit der Anerkennung der selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk in der Ostukraine und der Ankündigung, russische Truppen in diese Gebiete zu schicken, sei eine neue Eskalationsstufe erreicht worden, hieß es in dem Aufruf zur Mahnwache. Die russische Drohung sei eine «Herausforderung für die Demokratie und unser freies Gesellschaftsmodell».